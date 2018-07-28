Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Прибыль - приватизируем, убытки - национализируем. Классика
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:45
Прибыль - приватизируем, убытки - национализируем. Классика
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:06
anvlad Никто и никак не воздействует на моих соседей-барыг-мразей с их многотысячными долгами Киевэнерго. Они просто смеются над всеми нами, которые аккуратно платят все за тепло и горячую воду. При этом путешествуют по миру и абсолютно ни в чем себе не отказывают. И такие имеют долг в 5 млдр грн. Поэтому Нафтогаз прав - верните 5 млдр грв и получите газ. Нет - значит нет горячей воды и, очевидно, отопительного сезона. По-моему, справедливое требование. Вы, когда покупаете товар в супермаркете, платите на кассе, правда? Так в чем разница между товаром из супермаркета и теплом и горячей водой??? И то и другое есть товар за который нужно платить! А вот если при наличии долгов моих соседей нам дадут воду и отопление, то я сама перестану платить, а зачем? Если соседу все сходит с рук, то почему я тянуться и платить? Пусть платит Кличко или еще кто-то.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10
anvlad писал(а):
И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???
В том-то и дело, что Кличко НЕ ХОЧЕТ принять право требования задорженности в 5 млдр грн!!! Хотя активы у Киевэнерго забрал! Т.е. решил играть в одни ворота оставив Киевэнерго один на один с Нафтогазом и пятью миллиардами гривень долглв кыян, которые не собираются платить.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56
anvlad Вообще-то, город Киев отдал Киевэнерго право работы с Нафтогазом и брать деньги за тепло с Киевлян, а не Нафтогаз навязал Киеву - Киевэнерго. Это решение Киевских властей. И Нафтогаз был вынужен поставлять газ Киевэнерго, чтобы он обеспечивал Киев. Поэтому, Киев отвечает за долг в 5 млрд.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:57
М-да, не поспоришь....
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:05
Polly, предположим, что Вы взяли у меня в аренду автомобиль для развития Вашего бизнеса - таксоперевозок. Опустим все условности договора аренды по поводу ее стоимости, амортизации авто, экономические термины и прочее. Предположим, что в процессе пользования моим авто Вы ,заправляясь, рассчитывались с АЗС не вырученными от перевозок деньгами, а - собственными векселями. По истечении срока аренды Вы возвращаете мне мой автомобиль и требуете от меня вместе с ТС принять на себя обязательства по Вашим векселям, мотивируя тем, что на сумму этих обязательств с Вами якобы не рассчитались клиенты, которым Вы оказывали услуги по перевозке. Я правильно Вас понял?
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:18
laa1999, и конечно же арендодатель отвечает за долги, сгенерированные арендатором в приведенном мной выше примере ?
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:30
Polly все еще хуже а не только в ваших соседях. Кстати а кто сами они наверно не из простых раз так уверенны в себе?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:36
Re: Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
А не проще ли отменить идиотский запрет на автономное отопление в многоэтажках? Поставил котел на отопление и нет проблем ни с горячей водой ни с отоплением.
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