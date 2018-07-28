Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Додано: Пон 30 лип, 2018 14:06

anvlad Никто и никак не воздействует на моих соседей-барыг-мразей с их многотысячными долгами Киевэнерго. Они просто смеются над всеми нами, которые аккуратно платят все за тепло и горячую воду. При этом путешествуют по миру и абсолютно ни в чем себе не отказывают. И такие имеют долг в 5 млдр грн. Поэтому Нафтогаз прав - верните 5 млдр грв и получите газ. Нет - значит нет горячей воды и, очевидно, отопительного сезона. По-моему, справедливое требование. Вы, когда покупаете товар в супермаркете, платите на кассе, правда? Так в чем разница между товаром из супермаркета и теплом и горячей водой??? И то и другое есть товар за который нужно платить! А вот если при наличии долгов моих соседей нам дадут воду и отопление, то я сама перестану платить, а зачем? Если соседу все сходит с рук, то почему я тянуться и платить? Пусть платит Кличко или еще кто-то.