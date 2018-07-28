RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:45

  anvlad написав:И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???

Прибыль - приватизируем, убытки - национализируем. Классика
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5880
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3858 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:06

anvlad Никто и никак не воздействует на моих соседей-барыг-мразей с их многотысячными долгами Киевэнерго. Они просто смеются над всеми нами, которые аккуратно платят все за тепло и горячую воду. При этом путешествуют по миру и абсолютно ни в чем себе не отказывают. И такие имеют долг в 5 млдр грн. Поэтому Нафтогаз прав - верните 5 млдр грв и получите газ. Нет - значит нет горячей воды и, очевидно, отопительного сезона. По-моему, справедливое требование. Вы, когда покупаете товар в супермаркете, платите на кассе, правда? Так в чем разница между товаром из супермаркета и теплом и горячей водой??? И то и другое есть товар за который нужно платить! А вот если при наличии долгов моих соседей нам дадут воду и отопление, то я сама перестану платить, а зачем? Если соседу все сходит с рук, то почему я тянуться и платить? Пусть платит Кличко или еще кто-то.
Polly
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10

anvlad писал(а):
И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???

В том-то и дело, что Кличко НЕ ХОЧЕТ принять право требования задорженности в 5 млдр грн!!! Хотя активы у Киевэнерго забрал! Т.е. решил играть в одни ворота оставив Киевэнерго один на один с Нафтогазом и пятью миллиардами гривень долглв кыян, которые не собираются платить.
Polly
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56

anvlad Вообще-то, город Киев отдал Киевэнерго право работы с Нафтогазом и брать деньги за тепло с Киевлян, а не Нафтогаз навязал Киеву - Киевэнерго. Это решение Киевских властей. И Нафтогаз был вынужен поставлять газ Киевэнерго, чтобы он обеспечивал Киев. Поэтому, Киев отвечает за долг в 5 млрд.
laa1999
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:57

  Вкладчик1234 написав:
  anvlad написав:И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???

Прибыль - приватизируем, убытки - национализируем. Классика

М-да, не поспоришь....
laa1999
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:05

Polly, предположим, что Вы взяли у меня в аренду автомобиль для развития Вашего бизнеса - таксоперевозок. Опустим все условности договора аренды по поводу ее стоимости, амортизации авто, экономические термины и прочее. Предположим, что в процессе пользования моим авто Вы ,заправляясь, рассчитывались с АЗС не вырученными от перевозок деньгами, а - собственными векселями. По истечении срока аренды Вы возвращаете мне мой автомобиль и требуете от меня вместе с ТС принять на себя обязательства по Вашим векселям, мотивируя тем, что на сумму этих обязательств с Вами якобы не рассчитались клиенты, которым Вы оказывали услуги по перевозке. Я правильно Вас понял?
anvlad
 
Повідомлень: 171
З нами з: 09.04.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:18

laa1999, и конечно же арендодатель отвечает за долги, сгенерированные арендатором в приведенном мной выше примере ?
anvlad
 
Повідомлень: 171
З нами з: 09.04.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:30

Polly все еще хуже а не только в ваших соседях. Кстати а кто сами они наверно не из простых раз так уверенны в себе?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 02.03.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:36

Re: Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

А не проще ли отменить идиотский запрет на автономное отопление в многоэтажках? Поставил котел на отопление и нет проблем ни с горячей водой ни с отоплением.
Джон
 
Повідомлень: 446
З нами з: 16.03.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 11 лип, 2018 10:54
126 11466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 10:52
LOKY
Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 14:34
6 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 08:41
PSPoldman
Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 11:55
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 00:08
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8211)
30.07.2018 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.