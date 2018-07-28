Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:02
Polly написав:
Вы, когда покупаете товар в супермаркете, платите на кассе, правда? Так в чем разница между товаром из супермаркета и теплом и горячей водой???
Товар в супермаркете выбираю я сам, и сам решаю брать дорогой, средний или дешевый. В коммуналке действует монополия, и она решает сколько с вас брать денег сама, независимо от ваших потребностей, и возможностей.
По вашей аналогии это касса супермаркета, в которой вы пришли оплатить батон, а вам в чек плюсуют черную икру, и рассказывают о том что батон без черной икры невозможно есть. И заставляют только их вместе взять, или идти голодать
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:24
sequence написав:
перепроектировать имеющийся жилфонд многоэтажек на автономку газом напряжно и рисково - в старых домах типа "чешек" из-за специфического контингента, в новых >10 этажей нужно перепроектировать все коммуникации, что почти невозможно. Тем более вопрос шила и мыла никто не отменял - данный ход не поможет избавиться от газовой зависимости и внесет дополнительные пожарные риски - взрыв газа в одной квартире может завалить целый ЖК, с учетом "особенностей современного строительства" эконом-жилья
Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали. А дальше у потребителя забег, касса, абонотдел, заявка на подключение (платная, ессно, в порядке общей очереди).
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:23
summacut написав:
Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:24
Джон написав:
А не проще ли отменить идиотский запрет на автономное отопление в многоэтажках? Поставил котел на отопление и нет проблем ни с горячей водой ни с отоплением.
у меня в доме газа нет, что порекомендуете?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:11
Pegasmaster написав:
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
У меня тоже 6 стояков в одной из квартир. Я имел ввиду, что горизонтальная разводка с поквартирным учетом более безопасна, по сравнению с установкой газовых котлов в каждую квартиру (что также требует перепроектирования и перекладки коммуникаций).
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