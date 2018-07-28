Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

anvlad написав:

Polly, предположим, что Вы взяли у меня в аренду автомобиль для развития Вашего бизнеса - таксоперевозок. Опустим все условности договора аренды по поводу ее стоимости, амортизации авто, экономические термины и прочее. Предположим, что в процессе пользования моим авто Вы ,заправляясь, рассчитывались с АЗС не вырученными от перевозок деньгами, а - собственными векселями. По истечении срока аренды Вы возвращаете мне мой автомобиль и требуете от меня вместе с ТС принять на себя обязательства по Вашим векселям, мотивируя тем, что на сумму этих обязательств с Вами якобы не рассчитались клиенты, которым Вы оказывали услуги по перевозке. Я правильно Вас понял?