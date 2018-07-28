Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:02
Polly написав:
Вы, когда покупаете товар в супермаркете, платите на кассе, правда? Так в чем разница между товаром из супермаркета и теплом и горячей водой???
Товар в супермаркете выбираю я сам, и сам решаю брать дорогой, средний или дешевый. В коммуналке действует монополия, и она решает сколько с вас брать денег сама, независимо от ваших потребностей, и возможностей.
По вашей аналогии это касса супермаркета, в которой вы пришли оплатить батон, а вам в чек плюсуют черную икру, и рассказывают о том что батон без черной икры невозможно есть. И заставляют только их вместе взять, или идти голодать
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:24
sequence написав:
перепроектировать имеющийся жилфонд многоэтажек на автономку газом напряжно и рисково - в старых домах типа "чешек" из-за специфического контингента, в новых >10 этажей нужно перепроектировать все коммуникации, что почти невозможно. Тем более вопрос шила и мыла никто не отменял - данный ход не поможет избавиться от газовой зависимости и внесет дополнительные пожарные риски - взрыв газа в одной квартире может завалить целый ЖК, с учетом "особенностей современного строительства" эконом-жилья
Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали. А дальше у потребителя забег, касса, абонотдел, заявка на подключение (платная, ессно, в порядке общей очереди).
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:23
summacut написав:
Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:24
Джон написав:
А не проще ли отменить идиотский запрет на автономное отопление в многоэтажках? Поставил котел на отопление и нет проблем ни с горячей водой ни с отоплением.
у меня в доме газа нет, что порекомендуете?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:11
Pegasmaster написав:
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
У меня тоже 6 стояков в одной из квартир. Я имел ввиду, что горизонтальная разводка с поквартирным учетом более безопасна, по сравнению с установкой газовых котлов в каждую квартиру (что также требует перепроектирования и перекладки коммуникаций).
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:28
anvlad написав:
Polly, предположим, что Вы взяли у меня в аренду автомобиль для развития Вашего бизнеса - таксоперевозок. Опустим все условности договора аренды по поводу ее стоимости, амортизации авто, экономические термины и прочее. Предположим, что в процессе пользования моим авто Вы ,заправляясь, рассчитывались с АЗС не вырученными от перевозок деньгами, а - собственными векселями. По истечении срока аренды Вы возвращаете мне мой автомобиль и требуете от меня вместе с ТС принять на себя обязательства по Вашим векселям, мотивируя тем, что на сумму этих обязательств с Вами якобы не рассчитались клиенты, которым Вы оказывали услуги по перевозке. Я правильно Вас понял?
Это проблема заправки, если она вексилями оплату принимает, я таких заправок не знаю. А то что по закону станции должны переходить вместе с долгами Виталю вообще не интересует. Из-за неплатежей за коммуналку возникли долги и что-бы не отключать тепло киевлянам зимой Нафтогаз давал газ в долг, прекрасно понимая что согласно закону станции всегда будут вместе с долгом и на крайний случай долг можно взыскать имуществом. А юристы коммуналку не платят, так как уже несколько раз этот долг списывали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 23:05
с таким мэром в киеве всегда будут проблемы с горячей водой и отоплением...
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Додано: Пон 30 лип, 2018 23:07
Долги и неплатежи стали увеличиваться когда началась чехарда с повышением тарифов на газ, электричество. Пусть вернут тарифы на уровень 2013 г., а должникам долги в рассрочку на пару лет. Тарифы должны сопоставляться с зарплатами в стране, мы же используем свои природные ресурсы, а не завозим из-за океана. Электричество дорожает из-за высокой цены на альтернативную энергетику, которую закупает наше правительство у бизнесменов и которая в Украине стоит выше чем в Европе, нечего покупать дорого. Если в Европе цена такой энергии ниже, то как можно внутри страны переплачивать? А из-за роста электричества дорожает абсолютно всё.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 23:15
что-то на вашем фото не видно склада дров на неделю-две...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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