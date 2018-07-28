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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 23:21
Pegasmaster Тепловой насос воздух-вода в помощь.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:22
А нельзя ли на каждом стояке перед батареей установить по счётчику с регулятором, и позакручивать их через один. Есть ли такие счётчики бытовые, типа как на горячую воду? У моих родственников горизонтальная разводка,и счётчик в шкафу в общем коридоре, так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было, а когда включали регуляторы, прогревалась уже за час до +20.
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:33
Re: Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
За счет соседей?
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