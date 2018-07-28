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Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:21

Pegasmaster Тепловой насос воздух-вода в помощь.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:22

  Pegasmaster написав:
  summacut написав:Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.

отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?

А нельзя ли на каждом стояке перед батареей установить по счётчику с регулятором, и позакручивать их через один. Есть ли такие счётчики бытовые, типа как на горячую воду? У моих родственников горизонтальная разводка,и счётчик в шкафу в общем коридоре, так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было, а когда включали регуляторы, прогревалась уже за час до +20.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:33

Re: Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

1007qwert написав:так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было

За счет соседей? :)
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