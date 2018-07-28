Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

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summacut написав:Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
А нельзя ли на каждом стояке перед батареей установить по счётчику с регулятором, и позакручивать их через один. Есть ли такие счётчики бытовые, типа как на горячую воду? У моих родственников горизонтальная разводка,и счётчик в шкафу в общем коридоре, так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было, а когда включали регуляторы, прогревалась уже за час до +20.