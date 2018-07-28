Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Додано: Вів 31 лип, 2018 09:23

cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."?

Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.

По-хорошему Киевенерго в течении 17-ти лет пользования коммунальным хозяйством имело возможности взыскать долги потребителей в судебном порядке, как и нефтегаз мог это сделать по долгам киевэнерго перед ним.

Но они не делали этого, видимо, слишком выгодным оказалось выкачивание из государственного бюджета через систему субсидирования миллиардных доходов по раздутым, как здесь справедливо заметили, тарифам и нормам потребления ЖК услуг.

Теперь, когда прибыль приватизирована осталось национализировать убытки - очень точно охарактеризована ситуация в одном из комментариев выше.