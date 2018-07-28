Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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summacut написав:Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.
отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?
А нельзя ли на каждом стояке перед батареей установить по счётчику с регулятором, и позакручивать их через один. Есть ли такие счётчики бытовые, типа как на горячую воду? У моих родственников горизонтальная разводка,и счётчик в шкафу в общем коридоре, так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было, а когда включали регуляторы, прогревалась уже за час до +20.
cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."? Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам. По-хорошему Киевенерго в течении 17-ти лет пользования коммунальным хозяйством имело возможности взыскать долги потребителей в судебном порядке, как и нефтегаз мог это сделать по долгам киевэнерго перед ним. Но они не делали этого, видимо, слишком выгодным оказалось выкачивание из государственного бюджета через систему субсидирования миллиардных доходов по раздутым, как здесь справедливо заметили, тарифам и нормам потребления ЖК услуг. Теперь, когда прибыль приватизирована осталось национализировать убытки - очень точно охарактеризована ситуация в одном из комментариев выше.
anvlad написав:Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.
Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго. Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков. И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram и найдут другого поставщика - какую-нибудь прокладку, у которой цена газа будет на порядок выше, или апелляционный суд все-же примет "нужное" решение. Барыги ведь пропитали собой не только всю законодательную, исполнительную, но и судебную системы. В общем ждем новых цен на ЖК услуги.