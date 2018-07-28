RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:22

  Pegasmaster написав:
  summacut написав:Как вариант - горизонтальная разводка с поквартирным учетом, кран, позволяющий перекрыть теплоноситель (в идеале и счетчик), вне квартиры. Кто забаловал - перекрыли, опломбировали.

отличный вариант! подскажите, как его реализовать в 16-ти этажке? у меня в квартире 6 вертикальных стояков отопления. как "перепроектировать"?

А нельзя ли на каждом стояке перед батареей установить по счётчику с регулятором, и позакручивать их через один. Есть ли такие счётчики бытовые, типа как на горячую воду? У моих родственников горизонтальная разводка,и счётчик в шкафу в общем коридоре, так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было, а когда включали регуляторы, прогревалась уже за час до +20.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:33

Re: Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

1007qwert написав:так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было

За счет соседей? :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 16.03.10
Подякував: 195 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 01:05

Тракторист на дальнем плане стена дров сушится :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 03.12.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 05:38

  qwe_ua написав:
1007qwert написав:так они зимою прикручивали батареи, когда их нету дома совсем закрывали и в квартире ниже +17 не было

За счет соседей? :)

Нет. Стены акумулируют тепло и при правильной теплоизоляции оно держится хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13582
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 06:40

Треба розробляти стратегію боротьби з неплатниками за комунальні послуги. Принаймні з тих, хто офіційно працевлаштований, можна примусово стягувати з зарплатні...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:23

cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."?
Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.
По-хорошему Киевенерго в течении 17-ти лет пользования коммунальным хозяйством имело возможности взыскать долги потребителей в судебном порядке, как и нефтегаз мог это сделать по долгам киевэнерго перед ним.
Но они не делали этого, видимо, слишком выгодным оказалось выкачивание из государственного бюджета через систему субсидирования миллиардных доходов по раздутым, как здесь справедливо заметили, тарифам и нормам потребления ЖК услуг.
Теперь, когда прибыль приватизирована осталось национализировать убытки - очень точно охарактеризована ситуация в одном из комментариев выше.
anvlad
 
Повідомлень: 174
З нами з: 09.04.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:53

  anvlad написав:Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.


Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго.
Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков.
И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 26.03.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:15

Shram и найдут другого поставщика - какую-нибудь прокладку, у которой цена газа будет на порядок выше, или апелляционный суд все-же примет "нужное" решение. Барыги ведь пропитали собой не только всю законодательную, исполнительную, но и судебную системы. В общем ждем новых цен на ЖК услуги.
anvlad
 
Повідомлень: 174
З нами з: 09.04.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 11 лип, 2018 10:54
126 11494
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 10:52
LOKY
Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 14:34
6 255
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 08:41
PSPoldman
Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 11:55
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 00:08
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.