Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Додано: Вів 31 лип, 2018 11:33
Shram написав: anvlad написав:
Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.
Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго.
Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков.
И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...
Нафтогаз воообще не хочет заключать договор, пока не решится вопрос с долгом (он и по предоплате ничего не продаст). Киев будет покупать газ у других поставщиков.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.