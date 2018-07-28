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Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:33

  Shram написав:
  anvlad написав:Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.


Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго.
Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков.
И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...

Нафтогаз воообще не хочет заключать договор, пока не решится вопрос с долгом (он и по предоплате ничего не продаст). Киев будет покупать газ у других поставщиков.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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  Мизантрóп написав:Зображення

дым соседям сверху уходит?
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