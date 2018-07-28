Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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anvlad написав:Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.
Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго. Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков. И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...
Нафтогаз воообще не хочет заключать договор, пока не решится вопрос с долгом (он и по предоплате ничего не продаст). Киев будет покупать газ у других поставщиков.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
anvlad написав:cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."? Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам. ....
Зачем сколько писать? Киевтеплоэнерго должно было взять долги вместе из станциями. Закон України Про теплопостачання ст. 22 "У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)."
Да, в 2012 году ст. 22 данного ЗУ была дополнена такой вот спорной нормой. Однако, внести изменения пусть даже в специальный закон - недостаточно, не изменив при этом нормы в других законодательных актах, например в Конституции (в частности в ст. 62), которая является основным законом, имеющим высшую юридическую силу в Украине. В гражданском и хозяйственном праве по этому поводу еще есть не паханное поле для работы юристов, которыми при желании можно в судебном порядке оспорить применение этой нормы. Кроме того есть еще договор с киевэнерго о передаче в управление жк комплекса, в котором также должны быть соответствующие зацепки. И ведь не просто так между тройкой юрлиц сейчас происходят судебные трения. Не хочу переходить на личности, но приведенная Вами ч.3 ст.22 ЗУ "О теплоснабжении" появилась в нем благодаря ЗУ № 4521-VI от 15 марта 2012 года за подписью В.Ф. Януковича. Не замечаете ничьих ушей за этим ЗУ? Тот, чьи уши лично мне видны, - не глупый человек, но и с ним можно и нужно бороться его же методами.