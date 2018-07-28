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Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:33

  Shram написав:
  anvlad написав:Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.


Точно также как нет обязанностей Нефтегаза продавать газ Киевтеплоэнерго.
Как было выше сказано - либо предоплата, либо пусть покупают газ у других поставщиков.
И все эти призывы и слезы Кличко "дайте газ, город в заложниках" Нефтегазу до одного места. Если говорить юридически...

Нафтогаз воообще не хочет заключать договор, пока не решится вопрос с долгом (он и по предоплате ничего не продаст). Киев будет покупать газ у других поставщиков.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56

  Мизантрóп написав:Зображення

дым соседям сверху уходит?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:44

  cannabis_ua написав:
  anvlad написав:cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."?
Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.
....

Зачем сколько писать? Киевтеплоэнерго должно было взять долги вместе из станциями.
Закон України Про теплопостачання ст. 22
"У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)."

Да, в 2012 году ст. 22 данного ЗУ была дополнена такой вот спорной нормой. Однако, внести изменения пусть даже в специальный закон - недостаточно, не изменив при этом нормы в других законодательных актах, например в Конституции (в частности в ст. 62), которая является основным законом, имеющим высшую юридическую силу в Украине. В гражданском и хозяйственном праве по этому поводу еще есть не паханное поле для работы юристов, которыми при желании можно в судебном порядке оспорить применение этой нормы. Кроме того есть еще договор с киевэнерго о передаче в управление жк комплекса, в котором также должны быть соответствующие зацепки. И ведь не просто так между тройкой юрлиц сейчас происходят судебные трения.
Не хочу переходить на личности, но приведенная Вами ч.3 ст.22 ЗУ "О теплоснабжении" появилась в нем благодаря ЗУ № 4521-VI от 15 марта 2012 года за подписью В.Ф. Януковича. Не замечаете ничьих ушей за этим ЗУ? Тот, чьи уши лично мне видны, - не глупый человек, но и с ним можно и нужно бороться его же методами.
anvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:28

  anvlad написав:Да, в 2012 году ст. 22 данного ЗУ была дополнена такой вот спорной нормой. Однако, внести изменения пусть даже в специальный закон - недостаточно, не изменив при этом нормы в других законодательных актах, например в Конституции (в частности в ст. 62), которая является основным законом, имеющим высшую юридическую силу в Украине. В гражданском и хозяйственном праве по этому поводу еще есть не паханное поле для работы юристов, которыми при желании можно в судебном порядке оспорить применение этой нормы. Кроме того есть еще договор с киевэнерго о передаче в управление жк комплекса, в котором также должны быть соответствующие зацепки. И ведь не просто так между тройкой юрлиц сейчас происходят судебные трения.
Не хочу переходить на личности, но приведенная Вами ч.3 ст.22 ЗУ "О теплоснабжении" появилась в нем благодаря ЗУ № 4521-VI от 15 марта 2012 года за подписью В.Ф. Януковича. Не замечаете ничьих ушей за этим ЗУ? Тот, чьи уши лично мне видны, - не глупый человек, но и с ним можно и нужно бороться его же методами.

Вы путаете ст. 62 Конституции с 61.
Что касается закона - есть Конституционный суд. Конституционный суд вынес решение что закон не отвечает нормам конституции? То что суды выносят противоречивые решения используя любые зацепки - это есть. В наших судах можно оспорить половину законов. Что касается Януковича, совершенно не понял какая разница для юриста кем подписан закон.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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