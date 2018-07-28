Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Додано: Вів 31 лип, 2018 13:44

cannabis_ua написав: anvlad написав: cannabis_ua , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."?

Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.

.... , а расскажите пжл. поподробней о "законе", который одного хозяйствующего субъекта обязывает отвечать по долгам другого. И как этот "закон" вяжется со ст. 62 Конституции Украины: "Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."?Долг конечного потребителя перед Киевэнерго - это одно, долг Киевенерго перед Нефтегазом - другое и юридической связи между ними нет равно как нет обязанностей киевтеплоэнерго перед киевэнерго и перед нефтегазом по этим долгам.....

Зачем сколько писать? Киевтеплоэнерго должно было взять долги вместе из станциями.

Закон України Про теплопостачання ст. 22

"У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)." Зачем сколько писать? Киевтеплоэнерго должно было взять долги вместе из станциями.Закон України Про теплопостачання ст. 22"У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)."

Да, в 2012 году ст. 22 данного ЗУ была дополнена такой вот спорной нормой. Однако, внести изменения пусть даже в специальный закон - недостаточно, не изменив при этом нормы в других законодательных актах, например в Конституции (в частности в ст. 62), которая является основным законом, имеющим высшую юридическую силу в Украине. В гражданском и хозяйственном праве по этому поводу еще есть не паханное поле для работы юристов, которыми при желании можно в судебном порядке оспорить применение этой нормы. Кроме того есть еще договор с киевэнерго о передаче в управление жк комплекса, в котором также должны быть соответствующие зацепки. И ведь не просто так между тройкой юрлиц сейчас происходят судебные трения.Не хочу переходить на личности, но приведенная Вами ч.3 ст.22 ЗУ "О теплоснабжении" появилась в нем благодаря ЗУ № 4521-VI от 15 марта 2012 года за подписью В.Ф. Януковича. Не замечаете ничьих ушей за этим ЗУ? Тот, чьи уши лично мне видны, - не глупый человек, но и с ним можно и нужно бороться его же методами.