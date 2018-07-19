Виробник екструдованого пінополістиролу ТM «Рenoboard» побудує новий завод У Тернополі.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:50
У Тернополі побудують новий завод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Тернополі побудують новий завод.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:51
..че т не слышал про таковой завод у нас в Херсоне?!...а может потому и не слышал, что эти два "завода" смогут выдавать "на гора" АЖ 500 (??!!) кубов продукции в год..??.. мне кажется один спец.станок за ЧАС выдует раза в 1.5 больше продукции... :)
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:53
Уже скоро 3Д-принтер в гараже будут называть "заводом по производству высокотехнологичной продукции"
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:12
То что это опечатка было понятно сразу.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:23
Re: У Тернополі побудують новий завод
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