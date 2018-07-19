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У Тернополі побудують
новий завод

У Тернополі побудують новий завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:50

У Тернополі побудують новий завод

Пропонуємо до обговорення:
Виробник екструдованого пінополістиролу ТM «Рenoboard» побудує новий завод У Тернополі.

Дивися повний текст У Тернополі побудують новий завод.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:51

..че т не слышал про таковой завод у нас в Херсоне?!...а может потому и не слышал, что эти два "завода" смогут выдавать "на гора" АЖ 500 (??!!) кубов продукции в год..??.. мне кажется один спец.станок за ЧАС выдует раза в 1.5 больше продукции... :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:53

Уже скоро 3Д-принтер в гараже будут называть "заводом по производству высокотехнологичной продукции"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:12

Оригинал
Як зазначають у компанії, після вводу нового заводу PENOBOARD загальна потужність двох заводів з виробництва екструдованого пінополістиролу в Херсоні та Тернополі складатиме 500 000 куб. м на рік. Це дозволить повністю задовольнити зростаючий попит на ринку України та ще більше утвердити продукцію на європейських ринках.
То что это опечатка было понятно сразу.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:23

Re: У Тернополі побудують новий завод

  Подолянин написав:То что это опечатка было понятно сразу.

походу не всем. наверно так хочется чтобы всё было плохо, мелко, бедно, что даже опечатки становятся поводом для комментов.
Pegasmaster
 
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