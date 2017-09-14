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В ЄС повідомили, скільки
виділять на будівництво нових...

В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти нададуть в рамках плану східного партнерства з ближніми сусідами ЄС.

Дивися повний текст В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових мостів в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:52

Ремонт центрального моста в Днепре - есть надежда!
https://youtu.be/r5W2-4WZVzI
серенький
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