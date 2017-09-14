Кошти нададуть в рамках плану східного партнерства з ближніми сусідами ЄС.
Дивися повний текст В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових мостів в Україні.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34
В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС повідомили, скільки виділять на будівництво нових мостів в Україні.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:52
Ремонт центрального моста в Днепре - есть надежда!
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