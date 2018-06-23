У Росії розробка нового надважкого транспортного літака на заміну Ан-124 "Руслан" внесена до держпрограми озброєнь, яка розрахована до 2027 року.
Дивися повний текст У РФ розповіли про плани заміни українських літаків \"Руслан\".
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40
У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У РФ розповіли про плани заміни українських літаків \"Руслан\".
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40
Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
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