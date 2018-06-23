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У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40
Пропонуємо до обговорення:
У Росії розробка нового надважкого транспортного літака на заміну Ан-124 "Руслан" внесена до держпрограми озброєнь, яка розрахована до 2027 року.
Дивися повний текст У РФ розповіли про плани заміни українських літаків \"Руслан\"
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R2
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40
Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
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Джон
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:12
Джон написав:
Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.
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dm_rodionov
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:32
dm_rodionov написав: Джон написав:
Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.
не стоит обращать внимания - у них работа такая, а реальность такова что "аграрной сверхдержаве" авиастроение не нужно....
фас!!!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:04
antikkristall написав: dm_rodionov написав: Джон написав:
Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.
не стоит обращать внимания - у них работа такая, а реальность такова что "аграрной сверхдержаве" авиастроение не нужно....
фас!!!
И к чему этот бред? Даже МО РФ заявило, что они только попробуют за 10 лет - оцифровать двигатель. Больше не потянет... И причем здесь аграрная страна? Рынка сбыта -нет и у РФ. Украина пытается зацепиться ,где может,в том числе и авиастроении. Но проблема та жа - нет рынка сбыта...
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laa1999
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