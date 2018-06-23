Додано: Пон 30 лип, 2018 20:33

warlamp написав: Антонов тоже был "московитом", и КБ его было создано в "Московии" Антонов тоже был "московитом", и КБ его было создано в "Московии"

laa1999 написав: Но проблема та жа - нет рынка сбыта. Но проблема та жа - нет рынка сбыта.

КБ Антонова создано в СССР. СССР не равно Московия. А то привыкли все воровать.. То Пикколино стал Буратино то Санта Клаус - Дедом Морозом... теперь вот СССР в Московию переделали.Да нет... а Антоновым тоже самое.. вот что то там у Саудитов пытаются зацепиться..Но есть разница Антонов все что делает в основном за свой счет и инвестиции. Московиты бухают же миллионы из нефтедолларов, разворовывают их и потом сверхдорогое купленное и собранное из импорта в приказном порядке сунут на внутренние авиалинии..а потом читаем новости как у Суперджетов запчасти отваливаются в полете)). Они просрали Буран просрали РН Энергия, сейчас пытаются своровать наработки РН Зенит и назвать все это - Союз-5, они 25+ лет не могут построить РН Ангара, Они уже просрали и РН Протон, То что Московия не СССР простой пример.. СССР запускал КА на Луну, Венеру комету Галлея..Московиты не смогли с 1991 года запустить к иным мирам НИЧЕГО. Они просрали уже и пилотируемый космос так как модуль Заря на МКС построен за деньги США. Пустые стенды на авиашоу и выставки где на стенды даже китайцы не заходят говорят сами за себя.