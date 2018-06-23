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У РФ розповіли про плани заміни
українських літаків "Руслан"

У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40

У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"

Пропонуємо до обговорення:
У Росії розробка нового надважкого транспортного літака на заміну Ан-124 "Руслан" внесена до держпрограми озброєнь, яка розрахована до 2027 року.

Дивися повний текст У РФ розповіли про плани заміни українських літаків \"Руслан\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:40

Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:12

  Джон написав:Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.

Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:32

  dm_rodionov написав:
  Джон написав:Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.

Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.


не стоит обращать внимания - у них работа такая, а реальность такова что "аграрной сверхдержаве" авиастроение не нужно....

фас!!!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:04

  antikkristall написав:
  dm_rodionov написав:
  Джон написав:Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.

Расслабьте бонус и поинтересуйтесь количеством «иностранных запчастей» у того же боинга. А если так радует Малайзия - то припомните, как Аирбас лес пропахал на демополёте. А потом погуглите состояние дел у Антонова. А то слюной и прочими продуктами жизнедеятельности весь монитор с той стороны забрызгали, а по теме статьи - ноль.


не стоит обращать внимания - у них работа такая, а реальность такова что "аграрной сверхдержаве" авиастроение не нужно....

фас!!!

И к чему этот бред? Даже МО РФ заявило, что они только попробуют за 10 лет - оцифровать двигатель. Больше не потянет... И причем здесь аграрная страна? Рынка сбыта -нет и у РФ. Украина пытается зацепиться ,где может,в том числе и авиастроении. Но проблема та жа - нет рынка сбыта...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:44

  Джон написав:Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.

Антонов тоже был "московитом", и КБ его было создано в "Московии" на базе ОКБ Яковлева на Новосибирском авиазаводе , и легендарный Ан-2 создан там же. Когда хотят - могут. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:12

  warlamp написав:
  Джон написав:Так московиты и не могут создать ничего нового.. Ангару вон 25+ лет рожают и не могут выродить, Суперджет конструктор лего из импортных комплектующих..да и то в Малазии неплохо им в горку залетели вместе с покупателями). Или московитский "неимающианалогофф в мире" МС-21 "убийца" убийца Airbus А320 и Boeing 737, совокупно кошмар Пентагона и символ вЯличия....на 40% состоит из иностранных запчастей)) если верить московитам но поняьтно, что врут и там наверно намного больше импортного. Та же микроэлектроника в Московии не производиться вообще например. И цена 200 миллиардов.. а самолета серийно еще нет.

Антонов тоже был "московитом", и КБ его было создано в "Московии" на базе ОКБ Яковлева на Новосибирском авиазаводе , и легендарный Ан-2 создан там же. Когда хотят - могут. :D

А может не нужно за Антонова решать где его Родина?

Он вообще любил советскую власть, ребенок "буржуазных элементов", потомственный дворянин.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:33

Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків

  warlamp написав:Антонов тоже был "московитом", и КБ его было создано в "Московии"

КБ Антонова создано в СССР. СССР не равно Московия. А то привыкли все воровать.. То Пикколино стал Буратино то Санта Клаус - Дедом Морозом... теперь вот СССР в Московию переделали.


  laa1999 написав:Но проблема та жа - нет рынка сбыта.

Да нет... а Антоновым тоже самое.. вот что то там у Саудитов пытаются зацепиться..
Но есть разница Антонов все что делает в основном за свой счет и инвестиции. Московиты бухают же миллионы из нефтедолларов, разворовывают их и потом сверхдорогое купленное и собранное из импорта в приказном порядке сунут на внутренние авиалинии..а потом читаем новости как у Суперджетов запчасти отваливаются в полете)). Они просрали Буран просрали РН Энергия, сейчас пытаются своровать наработки РН Зенит и назвать все это - Союз-5, они 25+ лет не могут построить РН Ангара, Они уже просрали и РН Протон, То что Московия не СССР простой пример.. СССР запускал КА на Луну, Венеру комету Галлея..Московиты не смогли с 1991 года запустить к иным мирам НИЧЕГО. Они просрали уже и пилотируемый космос так как модуль Заря на МКС построен за деньги США. Пустые стенды на авиашоу и выставки где на стенды даже китайцы не заходят говорят сами за себя.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:49

Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Рус

Джон написав:Они просрали ... Они уже просрали и ... Они просрали уже и


А нам что не по фиг？
В Одессе раньше были десятки промышленных предприятий, научная база, крупнейший в мире рыболовный флот, сейчас зарабатывают на сфере обслуживания, пляжах и 7 километре. В чем радость что москали просрали какой то Буран？
freeze
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