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У РФ розповіли про плани заміни
українських літаків "Руслан"

У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:38

  freeze написав:
Джон написав:Они просрали ... Они уже просрали и ... Они просрали уже и


В чем радость что москали просрали какой то Буран？

Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:06

25 января 2006

Российская лунная база появится раньше американской
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
:D :D :D

А уже
27 октября 2015
Названы сроки высадки российских космонавтов на Луне
Российские космонавты отправятся к Луне и высадятся на ее поверхность в 2029 году. Об этом на конференции по космическим технологиям рассказал глава Ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Солнцев.

Главное - верить!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:43

Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків

Даже если они на Мосфильме начнут строить Русланы - как то не приятно... Абидно, слюшай!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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