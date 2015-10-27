Додано: Вів 31 лип, 2018 08:43

Даже если они на Мосфильме начнут строить Русланы - как то не приятно... Абидно, слюшай!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.