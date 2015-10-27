Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 07:38
Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:06
25 января 2006
А уже
27 октября 2015
Главное - верить!
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:43
Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків
Даже если они на Мосфильме начнут строить Русланы - как то не приятно... Абидно, слюшай!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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