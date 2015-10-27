У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
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Джон написав:Они просрали ... Они уже просрали и ... Они просрали уже и
В чем радость что москали просрали какой то Буран？
Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
Российские космонавты отправятся к Луне и высадятся на ее поверхность в 2029 году. Об этом на конференции по космическим технологиям рассказал глава Ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Солнцев.
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
Российские космонавты отправятся к Луне и высадятся на ее поверхность в 2029 году. Об этом на конференции по космическим технологиям рассказал глава Ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Солнцев.
Главное - верить!
Это точно - главное верить, например, что керченский мост это мосфильмовские декорации или что украинцы это славянизированные германцы