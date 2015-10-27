У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
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Джон написав:Они просрали ... Они уже просрали и ... Они просрали уже и
В чем радость что москали просрали какой то Буран？
Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
Российские космонавты отправятся к Луне и высадятся на ее поверхность в 2029 году. Об этом на конференции по космическим технологиям рассказал глава Ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Солнцев.
antikkristall написав:керченский мост это мосфильмовские декорации
А разве нет? Что-то изменилось после того как по нем фюрер проехал?
Прям по декорациям проехал? Силён и могуч... И ещё 1 млн авто по декорациям... Крепкие какие декорации..
С момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.
Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — более 470 тысяч. В целом в июле интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с июнем. Сейчас в среднем по мосту проезжает более 22 тысяч транспортных средств в сутки.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
freeze написав:В чем радость что москали просрали какой то Буран？
Никакой радости - просто констатация факта, чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить в вЯличие и мощчь смехдержавы.
Ладно хоть есть США - светоч и надежда настоящего украинского патриота. Упс..
Российский "Энергомаш" поставит в США ракетные двигатели вопреки санкциям
Научно-производственное объединение российский машиностроительный холдинг группа предприятий «Энергомаш» заключила новый контракт на поставку двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V. В договорённости между Москвой и Вашингтоном речь идёт о шести двигателях. С таким заявлением выступил во вторник, 31 июля, руководитель НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
«По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год», — рассказал Арбузов.
Два года назад конгресс США ввел запрет на использование российских двигателей после 2019 года, но затем отменил его.
Просто констатация факта,чтобы не столь образованные личности переставали безоговорочно верить...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — более 470 тысяч. В целом в июле интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с июнем. Сейчас в среднем по мосту проезжает более 22 тысяч транспортных средств в сутки.
И было бы все прекрасно, вот только современные технологии вас подводят. Рассказывают про "прекрасный курортный сезон" в Крыму - вебкамеры показывают практически пустые пляжи. Рассказывают про массовое движение по мосту - и опять вебкамеры не знают, что нужно рисовать другую картинку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Ну во-первых, это только заявления рашкинских пропагандистов. Насколько можно им верить? См. заявления про батуты, лунную базу или супер-пупер "Ангару".
Во-вторых, что вы так носитесь с RD-180? Не забывайте, что это американский двигатель - вы его разработали за американские деньги и по американскому заказу.
В третьих, РД-180 - доработанный 170-й, а не «разработанный за американские деньги». В четвертых, получение денег из-за бугра для ниокра и производства ракетной техники - это, конечно, гораздо хуже, чем инвестиции в виде займов МВФ для их маринования в резервах нацбанка, да?
Ну во-первых, это только заявления рашкинских пропагандистов. Насколько можно им верить? См. заявления про батуты, лунную базу или супер-пупер "Ангару".
Во-вторых, что вы так носитесь с RD-180? Не забывайте, что это американский двигатель - вы его разработали за американские деньги и по американскому заказу.
В третьих, РД-180 - доработанный 170-й, а не «разработанный за американские деньги». В четвертых, получение денег из-за бугра для ниокра и производства ракетной техники - это, конечно, гораздо хуже, чем инвестиции в виде займов МВФ для их маринования в резервах нацбанка, да?
Модель RD-180 была разработана именно за американские деньги. И много сейчас лишнехромосомная сверхдержава получает денег из-за бугра для производства ракетной техники? Сколько-сколько? Ну вот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Shram написав:Ладно хоть есть США - светоч и надежда настоящего украинского патриота.
Нанависть московитов к "педосам" не мешает тем пользоваться "вражескими" процессорами ибо своих у них нет, юзать ворованный Виндовс, использовать в китайских смарфонах американчкий андроид..и как же вЯличие то? В СССР были СВОИ ПК Корвет ПК Львов кстати..ПК Сетунь та вообще круто с троичной логикой.. и все это Московиты просрали. Ладно космос и авиация но где хотьт свои транзисторы епт а не ворованные в Малазии?? Вот Украина те же смартфоны и планшеты клепает с десяток лет свои Impression Electronics например и без понтов вЯличия и скреп..да часть комплектующих с Китая но и скрепы анус не рвут).. а московиты даже простой смартфон сделать не могут.. про какой тут космос и авиацию говорить.