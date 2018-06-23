RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У РФ розповіли про плани заміни
українських літаків "Руслан"

У РФ розповіли про плани заміни українських літаків "Руслан"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:14

  Sommer написав:
Во-вторых, что вы так носитесь с RD-180? Не забывайте, что это американский двигатель - вы его разработали за американские деньги и по американскому заказу.


Какую же вы чушь несете.
По вашему, если двигатель разработан и производится в России, а покупают и заказывали его разработку американцы -значит он американский?
Хм.. очень интересный клинический случай.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 26.03.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:33

Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків

  Shram написав:если двигатель разработан и производится в России,

Если верить московитской ВиКи с 2014 уже не производиться. А РН Атлас с 2019 года где стоит продукт вЯличия и духовных скреп переходит на BE-4.
Да и лицензию московиты загнали на движок за копейки и теперь "духовная мощь скреп"
делается на заводах United Launch Alliance в окружение распятых младенцев и окропляется кровью московитских девственниц, а ОТК состоит из исключительно дочек офицер-оофф)).
Джон
 
Повідомлень: 450
З нами з: 16.03.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порушників на українських дорогах почнуть ловити на...
R2 » Сер 25 лип, 2018 10:45
5 257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 15:50
Tamagoch
У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів 1, 2
R2 » Нед 29 лип, 2018 06:48
10 613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 08:57
Ratatui
У Wizz Air детально розповіли про нові правила... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 23 чер, 2018 00:29
31 1804
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 14:31
S999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3805)
31.07.2018 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.