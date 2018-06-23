Какую же вы чушь несете.
По вашему, если двигатель разработан и производится в России, а покупают и заказывали его разработку американцы -значит он американский?
Хм.. очень интересный клинический случай.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 18:14
Какую же вы чушь несете.
По вашему, если двигатель разработан и производится в России, а покупают и заказывали его разработку американцы -значит он американский?
Хм.. очень интересный клинический случай.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:33
Re: У РФ розповіли про плани заміни українських літаків
Если верить московитской ВиКи с 2014 уже не производиться. А РН Атлас с 2019 года где стоит продукт вЯличия и духовных скреп переходит на BE-4.
Да и лицензию московиты загнали на движок за копейки и теперь "духовная мощь скреп"
делается на заводах United Launch Alliance в окружение распятых младенцев и окропляется кровью московитских девственниц, а ОТК состоит из исключительно дочек офицер-оофф)).
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