КМДА наказала провести низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.
Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
Населению придется ставить бойлер, кто хочет мыться в теплой воде. А потом и собственный генератор, чтобы как можно меньше зависить от нашего государства.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28
Re: У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
Может свечной заводик открыть??
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