КМДА наказала провести низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.
Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
Населению придется ставить бойлер, кто хочет мыться в теплой воде. А потом и собственный генератор, чтобы как можно меньше зависить от нашего государства.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28
Re: У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
Может свечной заводик открыть??
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:47
Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:58
С нашим народом проявлять характер у Киевской власти долго не получится.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:21
Не нужно путать предвыборную борьбу (в данном случае облитие гразью личности Кличка) с интересами Ахметова, Порошенко и Коломойского. Всем троим Кличко нужен как Зайцу стоп сигнал. Кличко же однорежимный, он не может улыбаться и в карман ложить одновременно, и всем это не нравится.
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