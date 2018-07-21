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У Києві готуються до
зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16

У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Пропонуємо до обговорення:
КМДА наказала провести низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.

Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16

Населению придется ставить бойлер, кто хочет мыться в теплой воде. А потом и собственный генератор, чтобы как можно меньше зависить от нашего государства.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28

Re: У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Может свечной заводик открыть??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:32

Похоже на воспитательную порку.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:47

Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:58

С нашим народом проявлять характер у Киевской власти долго не получится.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:21

  Obval_Defoltovich написав:Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.

Не нужно путать предвыборную борьбу (в данном случае облитие гразью личности Кличка) с интересами Ахметова, Порошенко и Коломойского. Всем троим Кличко нужен как Зайцу стоп сигнал. Кличко же однорежимный, он не может улыбаться и в карман ложить одновременно, и всем это не нравится.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:37

  myshapiton написав:
  Obval_Defoltovich написав:Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.

Не нужно путать предвыборную борьбу (в данном случае облитие гразью личности Кличка) с интересами Ахметова, Порошенко и Коломойского. Всем троим Кличко нужен как Зайцу стоп сигнал. Кличко же однорежимный, он не может улыбаться и в карман ложить одновременно, и всем это не нравится.

А "в карман ложить одновременно" ему и не нужно, у него для этого друзья-замы есть, у тех "карман" вообще безразмерный и "молодая" команда.
EKO
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