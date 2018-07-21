|
|
|
У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
Пропонуємо до обговорення:
КМДА наказала провести низку заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.
Дивися повний текст У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83526
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:16
Населению придется ставить бойлер, кто хочет мыться в теплой воде. А потом и собственный генератор, чтобы как можно меньше зависить от нашего государства.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28
Может свечной заводик открыть??
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:32
Похоже на воспитательную порку.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:47
Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.
-
Obval_Defoltovich
-
1
-
- Повідомлень: 3635
- З нами з: 14.06.10
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:58
С нашим народом проявлять характер у Киевской власти долго не получится.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:21
Obval_Defoltovich написав:
Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.
Не нужно путать предвыборную борьбу (в данном случае облитие гразью личности Кличка) с интересами Ахметова, Порошенко и Коломойского. Всем троим Кличко нужен как Зайцу стоп сигнал. Кличко же однорежимный, он не может улыбаться и в карман ложить одновременно, и всем это не нравится.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:37
myshapiton написав: Obval_Defoltovich написав:
Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.
Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.
Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.
Не нужно путать предвыборную борьбу (в данном случае облитие гразью личности Кличка) с интересами Ахметова, Порошенко и Коломойского. Всем троим Кличко нужен как Зайцу стоп сигнал. Кличко же однорежимный, он не может улыбаться и в карман ложить одновременно, и всем это не нравится.
А "в карман ложить одновременно" ему и не нужно, у него для этого друзья-замы есть, у тех "карман" вообще безразмерный и "молодая" команда.
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5475
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2726 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 06:04
Там ще є варіант з мазутом замість газу.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1308
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|