У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Додано: Пон 30 лип, 2018 15:47

Это очередной информационный вброс перед грядущим существенным подорожанием тепла и электроэнергии для населения. Еще совсем недавно Днепразот остановил производство хлора для очистки воды и выдвинул своё условие - повысить цену. Проблему решили, Днепразот заработал, но тарифы на холодную воду для населения в ближайшее время вырастут минимум на 15%.

Так же будет и с теплом. Всё это сводится к одному - прокричать в СМИ о том, что всё плохо, а потом повысить тарифы. Ну не будет вся столица сидеть зимой без тепла и электричества. На Печерске точно не отключат.

Проблема здесь глобальная. Повышение минимальной зарплаты, а также рост зарплат по стране благодаря заслугам правительства Гройсмана - всего лишь пыль в глаза. Цены на продукты, товары и услуги растут быстрее. И гривна стремительно обесценивается. Уж больно много её напечатали.