У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Додано: Вів 31 лип, 2018 10:43

Сводя анализ ситуации к банальному "власть - #$%, нас очередной раз нае.. " вы как раз и занимаетесь обманом читателей, уводя внимание от реальной сути проблемы и (по наивности либо за определенную плату) выгораживаете олигарха, получающего неслабый подогрев суммой порядка десятков миллиардов гривен в год.

из которых уже сейчас пойдут потоки на биллборды, СМИ и прочую инфокампанию в преддверии выборов.

КМДА в данном случае ведет себя неразумно, организовывая примитивнейшую инфоатаку в споре "на каком уровне бюджета национализировать убытки - на городском или национальном". Вместо того чтобы вместе впрячься против корня проблемы.

Впрочем, здесь вспоминается встреча Кличко и Порошенко в Вене с Фирташем перед выборами, где был и Левочкин.

Как мы знаем, Кличко отказался от борьбы за президентский пост (что довольно разумно, мэр - потолок его способностей, да и тот высоковат) и договорился с ПАП о взаимной поддержке.

Порох встречу не отрицал, но заявил об отсутствии каких-либо обязательств перед олигархами (в чем лично я сомневаюсь, ну не мог он по своему хотению насовать таких тридварасов в список БПП)

Кличко вообще глупо съехал.

"Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что не помнит, был ли на встрече с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене в марте 2014 года экс-глава АП Сергей Левочкин".

Извините, но это подходящий случай для выражения "ссать в глаза".