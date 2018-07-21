У Києві готуються до зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

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Сводя анализ ситуации к банальному "власть - #$%, нас очередной раз нае.. " вы как раз и занимаетесь обманом читателей, уводя внимание от реальной сути проблемы и (по наивности либо за определенную плату) выгораживаете олигарха, получающего неслабый подогрев суммой порядка десятков миллиардов гривен в год. из которых уже сейчас пойдут потоки на биллборды, СМИ и прочую инфокампанию в преддверии выборов. КМДА в данном случае ведет себя неразумно, организовывая примитивнейшую инфоатаку в споре "на каком уровне бюджета национализировать убытки - на городском или национальном". Вместо того чтобы вместе впрячься против корня проблемы. Впрочем, здесь вспоминается встреча Кличко и Порошенко в Вене с Фирташем перед выборами, где был и Левочкин. Как мы знаем, Кличко отказался от борьбы за президентский пост (что довольно разумно, мэр - потолок его способностей, да и тот высоковат) и договорился с ПАП о взаимной поддержке. Порох встречу не отрицал, но заявил об отсутствии каких-либо обязательств перед олигархами (в чем лично я сомневаюсь, ну не мог он по своему хотению насовать таких тридварасов в список БПП) Кличко вообще глупо съехал. "Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что не помнит, был ли на встрече с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене в марте 2014 года экс-глава АП Сергей Левочкин". Извините, но это подходящий случай для выражения "ссать в глаза".
Как по мне, нельзя сравнивать мелкие выбрыки Коломойского с повышением на 10-15% куба холодной воды, который стоит как полбутылки пива и куда более серьезные вещи и суммы, связанные с долгами Киевэнерго и возможным повышением основной составляющей коммунальной платежки.
galex написав:Сводя анализ ситуации к банальному "власть - #$%, нас очередной раз нае.. " вы как раз и занимаетесь обманом читателей, уводя внимание от реальной сути проблемы и (по наивности либо за определенную плату) выгораживаете олигарха, получающего неслабый подогрев суммой порядка десятков миллиардов гривен в год. из которых уже сейчас пойдут потоки на биллборды, СМИ и прочую инфокампанию в преддверии выборов. КМДА в данном случае ведет себя неразумно, организовывая примитивнейшую инфоатаку в споре "на каком уровне бюджета национализировать убытки - на городском или национальном". Вместо того чтобы вместе впрячься против корня проблемы. Впрочем, здесь вспоминается встреча Кличко и Порошенко в Вене с Фирташем перед выборами, где был и Левочкин. Как мы знаем, Кличко отказался от борьбы за президентский пост (что довольно разумно, мэр - потолок его способностей, да и тот высоковат) и договорился с ПАП о взаимной поддержке. Порох встречу не отрицал, но заявил об отсутствии каких-либо обязательств перед олигархами (в чем лично я сомневаюсь, ну не мог он по своему хотению насовать таких тридварасов в список БПП) Кличко вообще глупо съехал. "Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что не помнит, был ли на встрече с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене в марте 2014 года экс-глава АП Сергей Левочкин". Извините, но это подходящий случай для выражения "ссать в глаза".