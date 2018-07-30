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Українців попередили про
наслідки від підвищення...

Українців попередили про наслідки від підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

Українців попередили про наслідки від підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами, інфляція в 2018 році може зрости до 15%.

Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

А що робить пенсіонерамз пенсією 1760гривень???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00

2 місяці поспіль зафіксовано нульову інфляцію.
Аналітика дуже крута - “... кілограм м’яса може в цьому році подорожчати більш ніж на 10 грн". А на 300 грн не може подорожчати? чи на 2 грн?...
a_demchenko2010
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