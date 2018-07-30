За прогнозами, інфляція в 2018 році може зрости до 15%.
Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
Українців попередили про наслідки від підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00
2 місяці поспіль зафіксовано нульову інфляцію.
Аналітика дуже крута - “... кілограм м’яса може в цьому році подорожчати більш ніж на 10 грн". А на 300 грн не може подорожчати? чи на 2 грн?...
|