За прогнозами, інфляція в 2018 році може зрости до 15%.
Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
Українців попередили про наслідки від підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00
2 місяці поспіль зафіксовано нульову інфляцію.
Аналітика дуже крута - “... кілограм м’яса може в цьому році подорожчати більш ніж на 10 грн". А на 300 грн не може подорожчати? чи на 2 грн?...
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:27
sena_2008atp, а вот этого керманычи и свидетели покращень вам не ответят.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:43
Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...
За гречку голосовать нельзя, а за минималки не за счет государства а за счет предпринимателей можно.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:32
Как по мне, такое понятие как минималка надо отменить. Подходит сумма - работаешь, не подходит не работаешь. А чтоб не использовали повсеместно "минималка + конверт" надо сделать вменяемы налоги и контроль как в Штатах. Чтоб хватало налогов надо убрать "бесплатную" медицину и образование.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:49
ssnet, так ведь в штатах тоже есть минималка (правда измеряется в $/час, а не в грн/мес, но сути это не меняет). а насчет убрать бесплатную медицину - тогда уж договаривайте - и всех пенсионеров обречь на вымирание даже без такой медицины какая есть сейчас. Далеко пойдете...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:51
Как всегда нам пытаются вешать лапшу... Давайте возьмём простой пример. В 2014 году, до начала войны, минимальная зарплата была 1218 грн., при курсе 8у.ё. Сейчас фактически курс 27 грн., то есть в 27/8=3,38 раза выше. 1218*3,38=4117 грн. На сегодняшний день минималка должна быть 4117 грн., по факту мы имеем 3723 грн!!! Идём дальше. Курс к концу года обещают 30 грн., а минималку всего, в лучшем случае 4200грн!!! С помощью простых вычислений получается, что к концу года минимальная зарплата должна быть 4570грн. Как всегда хотят угодить и олигархам. Не повышать минимальную зарплату, которая по тарифной сетке влияет на все оклады, включая бюджетников. А владеют промышленностью и агрохолдингами исключительно олигархат. Вот и мечутся пытаясь быть и с народом, и "хозяевам" угодить, как в том анекдоте "умная или красивая"!? Повышая минимальную зарплату, повышаются и стандарты жизни в целом, люди честно платят налоги, от которых поднимутся и пенсии, чего вам ещё надо? А надо "вымутить" себе!!!
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