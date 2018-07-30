Українців попередили про наслідки від підвищення...

Додано: Вів 31 лип, 2018 13:51

Как всегда нам пытаются вешать лапшу... Давайте возьмём простой пример. В 2014 году, до начала войны, минимальная зарплата была 1218 грн., при курсе 8у.ё. Сейчас фактически курс 27 грн., то есть в 27/8=3,38 раза выше. 1218*3,38=4117 грн. На сегодняшний день минималка должна быть 4117 грн., по факту мы имеем 3723 грн!!! Идём дальше. Курс к концу года обещают 30 грн., а минималку всего, в лучшем случае 4200грн!!! С помощью простых вычислений получается, что к концу года минимальная зарплата должна быть 4570грн. Как всегда хотят угодить и олигархам. Не повышать минимальную зарплату, которая по тарифной сетке влияет на все оклады, включая бюджетников. А владеют промышленностью и агрохолдингами исключительно олигархат. Вот и мечутся пытаясь быть и с народом, и "хозяевам" угодить, как в том анекдоте "умная или красивая"!? Повышая минимальную зарплату, повышаются и стандарты жизни в целом, люди честно платят налоги, от которых поднимутся и пенсии, чего вам ещё надо? А надо "вымутить" себе!!!