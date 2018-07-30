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Українців попередили про
наслідки від підвищення...

Українців попередили про наслідки від підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

Українців попередили про наслідки від підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами, інфляція в 2018 році може зрости до 15%.

Дивися повний текст Українців попередили про наслідки від підвищення мінімалки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

А що робить пенсіонерамз пенсією 1760гривень???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00

2 місяці поспіль зафіксовано нульову інфляцію.
Аналітика дуже крута - “... кілограм м’яса може в цьому році подорожчати більш ніж на 10 грн". А на 300 грн не може подорожчати? чи на 2 грн?...
a_demchenko2010
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:27

sena_2008atp, а вот этого керманычи и свидетели покращень вам не ответят.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:44

При таком "росте" ВВП нулевой инфляции экономика не вылоечится
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:43

Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...

За гречку голосовать нельзя, а за минималки не за счет государства а за счет предпринимателей можно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:32

Как по мне, такое понятие как минималка надо отменить. Подходит сумма - работаешь, не подходит не работаешь. А чтоб не использовали повсеместно "минималка + конверт" надо сделать вменяемы налоги и контроль как в Штатах. Чтоб хватало налогов надо убрать "бесплатную" медицину и образование.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:49

ssnet, так ведь в штатах тоже есть минималка (правда измеряется в $/час, а не в грн/мес, но сути это не меняет). а насчет убрать бесплатную медицину - тогда уж договаривайте - и всех пенсионеров обречь на вымирание даже без такой медицины какая есть сейчас. Далеко пойдете...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:51

Как всегда нам пытаются вешать лапшу... Давайте возьмём простой пример. В 2014 году, до начала войны, минимальная зарплата была 1218 грн., при курсе 8у.ё. Сейчас фактически курс 27 грн., то есть в 27/8=3,38 раза выше. 1218*3,38=4117 грн. На сегодняшний день минималка должна быть 4117 грн., по факту мы имеем 3723 грн!!! Идём дальше. Курс к концу года обещают 30 грн., а минималку всего, в лучшем случае 4200грн!!! С помощью простых вычислений получается, что к концу года минимальная зарплата должна быть 4570грн. Как всегда хотят угодить и олигархам. Не повышать минимальную зарплату, которая по тарифной сетке влияет на все оклады, включая бюджетников. А владеют промышленностью и агрохолдингами исключительно олигархат. Вот и мечутся пытаясь быть и с народом, и "хозяевам" угодить, как в том анекдоте "умная или красивая"!? Повышая минимальную зарплату, повышаются и стандарты жизни в целом, люди честно платят налоги, от которых поднимутся и пенсии, чего вам ещё надо? А надо "вымутить" себе!!!
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:32

  RomanTik написав:ssnet, так ведь в штатах тоже есть минималка (правда измеряется в $/час, а не в грн/мес, но сути это не меняет). а насчет убрать бесплатную медицину - тогда уж договаривайте - и всех пенсионеров обречь на вымирание даже без такой медицины какая есть сейчас. Далеко пойдете...

Я не писал, что в Штатах нет минималки. Я писал, что должен быть фин мониторинг как в штатах. Появилось что-то больше чем показано в доходах (заплачено налогов) - взяли за опу. И зарплата за час работы и за месяц это две больше разницы. Работа сделанная за час никак не эквивалентна работе за день деленное на 8, не говоря уже о месяце. Если мы не говорим за охранников и т.д.
А какая в селах медицина - ее фактически нет. И ничего, пенсионеры живут и зачастую дольше чем в городах. При нынешней системе что , пенсионером что лекарства не шару дают - нет. Они могут просто ходить по 100500 раз к врачу, выслушивая одно и тоже.
ssnet
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