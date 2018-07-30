Українців попередили про наслідки від підвищення...

Додано: Вів 31 лип, 2018 15:22

ssnet По моему в Украине, с понижением ЕСВ в два раза, стало с налогами нормально, по кране мере, на сколько я интересовался налоговой системой в разных странах. Конечно, чем меньше налогов тем лучше, но нужен баланс. Да и вообще, в последние годы, если бы не война, условия ведения бизнеса стали значительно лучше, в банках куча программ для предпринимателей. Конечно могло быть и лучше, но по сравнению с годами Яныка, когда с нас менты, налоговики и всякие там прихлебатели, шкуру снимали, лучше просто в разы!!! Я последний раз проверки, года 4 назад видел. И знаете, скажу честно, как платил налоги так и плачу, даже сам поставил кассовый аппарат, когда платить "мзду" никому не надо, то и скрывать оборот смысла нет.