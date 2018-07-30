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Українців попередили про
наслідки від підвищення...

Українців попередили про наслідки від підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:01

Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...

  ssnet написав:А какая в селах медицина - ее фактически нет.

Так и в городе ее нет - бесплатной во всяком случае...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:22

ssnet По моему в Украине, с понижением ЕСВ в два раза, стало с налогами нормально, по кране мере, на сколько я интересовался налоговой системой в разных странах. Конечно, чем меньше налогов тем лучше, но нужен баланс. Да и вообще, в последние годы, если бы не война, условия ведения бизнеса стали значительно лучше, в банках куча программ для предпринимателей. Конечно могло быть и лучше, но по сравнению с годами Яныка, когда с нас менты, налоговики и всякие там прихлебатели, шкуру снимали, лучше просто в разы!!! Я последний раз проверки, года 4 назад видел. И знаете, скажу честно, как платил налоги так и плачу, даже сам поставил кассовый аппарат, когда платить "мзду" никому не надо, то и скрывать оборот смысла нет.
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:28

Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...

  ssnet написав:А какая в селах медицина - ее фактически нет. И ничего, пенсионеры живут и зачастую дольше чем в городах. При нынешней системе что , пенсионером что лекарства не шару дают - нет. Они могут просто ходить по 100500 раз к врачу, выслушивая одно и тоже.

то есть вы хотите чтобы и к врачу они попасть на прием не могли? Браво! Но вы забываете что "молодость - это недостаток который проходит с возрастом" и "от сумы и тюрьмы не зарекайтесь".
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RomanTik
 
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