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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:01
Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:22
ssnet По моему в Украине, с понижением ЕСВ в два раза, стало с налогами нормально, по кране мере, на сколько я интересовался налоговой системой в разных странах. Конечно, чем меньше налогов тем лучше, но нужен баланс. Да и вообще, в последние годы, если бы не война, условия ведения бизнеса стали значительно лучше, в банках куча программ для предпринимателей. Конечно могло быть и лучше, но по сравнению с годами Яныка, когда с нас менты, налоговики и всякие там прихлебатели, шкуру снимали, лучше просто в разы!!! Я последний раз проверки, года 4 назад видел. И знаете, скажу честно, как платил налоги так и плачу, даже сам поставил кассовый аппарат, когда платить "мзду" никому не надо, то и скрывать оборот смысла нет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:28
Re: Українців попередили про наслідки від підвищення...
то есть вы хотите чтобы и к врачу они попасть на прием не могли? Браво! Но вы забываете что "молодость - это недостаток который проходит с возрастом" и "от сумы и тюрьмы не зарекайтесь".
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