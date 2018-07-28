Зношеність рухомого складу "Укрзализниці" складає 94%, але це проблема не тільки залізничного відомства, а й усієї економіки України
Дивися повний текст Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24
Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України
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Дивися повний текст Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України.
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24
Чого ж ви не вкладали всі ці роки в обновлення єкономіки зі своїх надприбутків?Все жерли і жерли.Тепер за рахунок пересічних треба обновляти економіку.Все як завжди.
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:42
Больше двух лет министр инфраструктуры, чего бы не заняться обновлением, не только гиперлупом надо заниматься и красивые слайды в стиле братьев Стругацких озвучивать.
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