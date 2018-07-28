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Омелян: Зношеність 94-95%
стосується всієї економіки України

Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24

Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Зношеність рухомого складу "Укрзализниці" складає 94%, але це проблема не тільки залізничного відомства, а й усієї економіки України

Дивися повний текст Омелян: Зношеність 94-95% стосується всієї економіки України.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:24

Чого ж ви не вкладали всі ці роки в обновлення єкономіки зі своїх надприбутків?Все жерли і жерли.Тепер за рахунок пересічних треба обновляти економіку.Все як завжди.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:42

Больше двух лет министр инфраструктуры, чего бы не заняться обновлением, не только гиперлупом надо заниматься и красивые слайды в стиле братьев Стругацких озвучивать.
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