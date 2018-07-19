Іноземні інвестори наразі не готові вкладати кошти в бізнес, який може бути захоплений навіть протягом доби.
Дивися повний текст Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути, аніж протистояти.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:38
Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути,...
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Дивися повний текст Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути, аніж протистояти.
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:38
Незаконне рейдерство з боку влади та правоохоронних органів! смотреть всем
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