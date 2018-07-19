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Лариса Побережнюк: рейдерство
в Україні. Легше уникнути,...

Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:38

Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути,...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземні інвестори наразі не готові вкладати кошти в бізнес, який може бути захоплений навіть протягом доби.

Дивися повний текст Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути, аніж протистояти.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:38

Незаконне рейдерство з боку влади та правоохоронних органів! смотреть всем https://www.youtube.com/watch?v=WK7LxjH4uUI
udovika547
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