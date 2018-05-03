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До Запоріжжя прибули
старі трамваї з Євросоюзу

До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:05

До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба мерії, ці трамваї вже були в експлуатації і через деякий час вийдуть на маршрути міста.

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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:05

Короче. Талики 70-годов
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:14

Как евро-номера ввозить так низзя.

А как этот металлолом из прошлого тысячелетия - це "трамваї з Євросоюзу"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:21

Re: До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу

Запорожью купили б/у трамваи по 2,2 миллиона — вдвое дороже, чем собирается купить Львов такие же с модернизацией.
http://lustrator.com.ua/?p=9892
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