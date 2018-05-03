Як повідомляє прес-служба мерії, ці трамваї вже були в експлуатації і через деякий час вийдуть на маршрути міста.
Дивися повний текст До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:05
До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу.
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:14
Как евро-номера ввозить так низзя.
А как этот металлолом из прошлого тысячелетия - це "трамваї з Євросоюзу"
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:21
Re: До Запоріжжя прибули старі трамваї з Євросоюзу
Запорожью купили б/у трамваи по 2,2 миллиона — вдвое дороже, чем собирается купить Львов такие же с модернизацией.
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