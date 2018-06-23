На українському ринку зв'язку гряде грандіозний переділ частотного ресурсу в діапазоні 800-900 МГц.
Дивися повний текст Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові частоти і піднімуть ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47
Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові частоти і піднімуть ціни.
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47
5G — начало. И сразу конец.
Так как кроме заголовка в статье ничего больше относящегося к 5G.
Частоты 900МГц к 5 поколению связи никогда не будут иметь никакого отношения, чисто по технологическим параметрам. Там у передатчиков только полосы пропускания нужны по 200 МГц.
|