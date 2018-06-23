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Під 5G: українські мобільні
оператори переділять нові...

Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47

Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...

Пропонуємо до обговорення:
На українському ринку зв'язку гряде грандіозний переділ частотного ресурсу в діапазоні 800-900 МГц.

Дивися повний текст Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові частоти і піднімуть ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47

5G — начало. И сразу конец.

Так как кроме заголовка в статье ничего больше относящегося к 5G.

Частоты 900МГц к 5 поколению связи никогда не будут иметь никакого отношения, чисто по технологическим параметрам. Там у передатчиков только полосы пропускания нужны по 200 МГц.
EKO
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