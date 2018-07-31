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Під 5G: українські мобільні
оператори переділять нові...

Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47

Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...

Пропонуємо до обговорення:
На українському ринку зв'язку гряде грандіозний переділ частотного ресурсу в діапазоні 800-900 МГц.

Дивися повний текст Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові частоти і піднімуть ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47

5G — начало. И сразу конец.

Так как кроме заголовка в статье ничего больше относящегося к 5G.

Частоты 900МГц к 5 поколению связи никогда не будут иметь никакого отношения, чисто по технологическим параметрам. Там у передатчиков только полосы пропускания нужны по 200 МГц.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:29

EKO

я не спец в этой области, но в перспективе 5g как общемировой стандарт будет включать несколько диапазонов, условно говоря 3,5 ГГц, 20+Ггц и 700-900 МГц и их совместную работу.

высокие частоты обеспечат широту полос и емкость данных. однако с увеличением частоты снижается зона действия и проникаемость. высокочастотные вообще до 100м, а для связи внутри здания нужно также ставить оборудование внутри. это уже ближе к Wi-Fi, только в разы быстрее.
соответственно для юзера А, который дома хочет смотреть HD видео, или для десятка одновременных зрителей обычного видео, на доме будет торчать антенна для высокочастотной передачи, в непосредственной близости.
А для юзера Б, который на ферме рулит автоматическими комбайнами на полях в километрах от нее или для водителя умной машины, которая хочет качнуть из сети цены на ближайших заправках будут стоять эти самые 700-900 Мгц станции, добивающие на несколько километров, но имеющие скромные возможности по скорости передачи данных.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 04:01

  galex написав:EKO

я не спец в этой области, но в перспективе 5g как общемировой стандарт будет включать несколько диапазонов, условно говоря 3,5 ГГц, 20+Ггц и 700-900 МГц и их совместную работу.

высокие частоты обеспечат широту полос и емкость данных. однако с увеличением частоты снижается зона действия и проникаемость. высокочастотные вообще до 100м, а для связи внутри здания нужно также ставить оборудование внутри. это уже ближе к Wi-Fi, только в разы быстрее.
соответственно для юзера А, который дома хочет смотреть HD видео, или для десятка одновременных зрителей обычного видео, на доме будет торчать антенна для высокочастотной передачи, в непосредственной близости.
А для юзера Б, который на ферме рулит автоматическими комбайнами на полях в километрах от нее или для водителя умной машины, которая хочет качнуть из сети цены на ближайших заправках будут стоять эти самые 700-900 Мгц станции, добивающие на несколько километров, но имеющие скромные возможности по скорости передачи данных.

Вижу, что не спец 8)
Поясню, вашими же, но чуть другими словами: "эти самые 700-900 Мгц станции, добивающие на несколько километров, но имеющие скромные возможности по скорости передачи данных" - это сегодняшние 4G на этих самых частотах. Они УЖЕ там работают, но пока не у нас. Например, какой именно технологией ,GSM или CDMA, будет обработан сигнал - разве сегодня вас это волнует? Вот так и с 5 поколением связи, это просто новые алгоритмы. И чем быстрее интернет канал, тем больше нужна полоса. В том же WI-FI роутере, работающем на частоте 5 Ггц, при скоростях в несколько сотен мегабит - полоса 40-80 МГц. А на частотах 700-900 Мгц у операторов полосы всего то 5-10 Мгц. Какой там будет скоростной интернет? Максимум пару десятков мегабит. Такие вот истории 8)
EKO
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