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Президент Молдови хоче
імпортувати газ в обхід України

Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:42

Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України

Пропонуємо до обговорення:
Молдова зацікавлена ​​в поставках російського газу в обхід України.

Дивися повний текст Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:42

ЧМО еще то.
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Забыл как Украина поставляла газ в 2009м со своего баланса...
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Та цей чувак регулярно підлизує московії...
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