Молдова зацікавлена в поставках російського газу в обхід України.
Дивися повний текст Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:42
Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:47
Re: Президент Молдови хоче імпортувати газ в обхід України
Президент Молдавии может хотеть чего угодно (даже сохранения российских войск в Приднестровье). Должность представительская, на политику страны не влияющая.
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