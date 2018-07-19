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В Україні піднімуть ліміт оплати без PIN по картках з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 22:58
Пропонуємо до обговорення:
MasterCard відмовиться від ліміту в 100 грн при безконтактній оплаті (картами з PayPass) в Україні.
Дивися повний текст В Україні піднімуть ліміт оплати без PIN по картках з PayPass
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:58
что-то они с этим щапоздали минимум на 3 года...
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