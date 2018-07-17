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"Почесний залізничник" по 800 гривень за штуку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 02:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється" на сайті державних закупівель Prozorro.
Дивися повний текст \"Почесний залізничник\" по 800 гривень за штуку
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Додано: Вів 31 лип, 2018 02:47
За такие деньги можно и из серебра сделать, 15 грн грамм.
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